Livorno, allarme bomba su traghetto: l’esito dei controlli

I passeggeri dello Zeus Palace, circa 1500 persone con 700 auto al seguito, sono rimasti tutti a bordo, e la situazione al momento è sotto controllo e non presenta criticità, come sottolinea il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi che ha coordinato le operazioni di emergenza dopo che nel pomeriggio di oggi alla sede Grimaldi di Roma era arrivata una telefonata che segnalava la non meglio precisata presenza di un ordigno a bordo di una nave in partenza per Palermo. La nave, dopo due verifiche visive negative già effettuate in prima battuta dal personale di security di Grimaldi e in un secondo momento dal personale di Polizia, è stata spostata alla calata Bengasi dall’accosto originario in darsena Toscana, per permettere l’ingresso in porto di un’altra nave, la Cruise Europa, che nel frattempo era rimasta in rada in attesa di poter accedere alla banchina.

Entrambe le verifiche – come detto – hanno dato esito negativo e ora si attende che a bordo salgano le unità cinofile antiesplosivo, per effettuare un ultimo controllo definitivo e lasciare dunque il via libera alla partenza del traghetto. Una volta superato anche il terzo controllo, avendo la certezza che non ci siano pericoli a bordo, la nave dovrebbe finalmente essere in grado di partire per la Sicilia – si stima – entro la mezzanotte di oggi.

AGGIORNAMENTO

Nessun ordigno a bordo del traghetto: ha dato esito negativo anche la terza verifica dei controlli sul traghetto Zeus Palace della Grimaldi. Le autorità hanno già concesso l’autorizzazione alla partenza.