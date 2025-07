Lombardia, allerta siccità per caldo ma laghi e fiumi tengono

MeteoWeb

Il caldo record di questi giorni non incide per ora sui livelli di fiumi e laghi in Lombardia che, complici le abbondanti precipitazioni dei mesi scorsi, al momento sembrano tenere. È il quadro emerso nel corso di una riunione, a Milano, dell’Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni. Il Lago di Garda è al 90% circa di riempimento, a 117 centimetri sullo zero idrometrico, mentre il Lago d’Iseo è al 74%, e garantiscono acqua senza problemi. Anche il Po, per ora, pur con i livelli in calo, non presenta problemi.

Nei campi ci sono i secondi raccolti, soprattutto di mais, che hanno bisogno di grandi quantità di acqua. “Per adesso – con 8 mila litri al secondo, la metà della nostra capacità, riusciamo a garantire agli agricoltori l’acqua che peschiamo dal Po”, commenta Simone Minelli, Presidente del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga. “Anche da noi le cose vanno bene – dice il Presidente del Consorzio Garda Chiese, Aldo Bignotti – anche se ci è stato detto di prepararci a derivare il 7% di acqua in meno dal canale Arnò che arriva dal Chiese e, quindi, dal Lago di Idro, ma la sostituiremo con quella prelevata dai nostri pozzi”.

“La disponibilità idrica stabile del Garda – fa eco Filiberto Speziali, Presidente del Consorzio terre del Mincio – ci consente di soddisfare le esigenze degli agricoltori, ma è chiaro che dobbiamo stare attenti a non sprecare l’acqua”.