E’ made in Torino il nanosatellite di Tyvak: il lancio per la missione 5G-Lide

MeteoWeb

E’ made in Torino il nanosatellite che sarà lanciato domani nello spazio dalla California. Lo ha realizzato Tyvak International, società della space economy nata nel 2015 e oggi capofila del consorzio italiano per la missione “5G-Lide in-orbit demonstration”, sviluppata all’interno del programma Artes dell’Esa. Tyvak, che ha 70 dipendenti, età media under 30, e un fatturato intorno ai 10 milioni di euro, è responsabile della progettazione, della realizzazione e del controllo in orbita del satellite durante la fase operativa. E’ il suo diciottesimo satellite, realizzato finora con istituzioni e partner commerciali. La missione Lide ha un ruolo rilevante in termini di integrazione del 5G con le comunicazioni satellitari per rispondere alla crescente domanda di connettività, ed estendere questi servizi a infrastrutture satellitari agili e a basso costo. La dimostrazione di un accesso diretto e ad alta velocità con i terminali di piccola dimensione è il primo passo verso l’implementazione a larga scala di un servizio satellitare a banda larga basato su tecnologia 5G nel nostro Paese. Le applicazioni possono riguardare ambiti come la protezione civile, la difesa, la telemedicina.

Le dichiarazioni

“Siamo molto soddisfatti – spiega Fabio Nichele, amministratore delegato di Tyvak International – di essere parte attiva di un progetto così rilevante che può rappresentare un punto di riferimento per lo sviluppo di infrastrutture di telecomunicazione satellitare nel nostro Paese. Il sistema che abbiamo realizzato è orientato a fornire connettività internet ad alta velocità e bassa latenza in Italia e in Europa, soprattutto per applicazioni strategiche e tattiche, per supportare aree remote e rurali dove l’accesso a Internet è limitato o inesistente. Il nanosatellite 5G-Lide sviluppato da Tyvak International è un satellite compatto ma molto avanzato, progettato per prestazioni ottimali in operatività di telecomunicazioni. Il design integrato del satellite, composto da tecnologia avanzata di transponder, antenne ad alte prestazioni e hardware di comunicazione terrestre ottimizzato, garantisce connettività, affidabilità e copertura superiore, offrendo agli utenti un vantaggio significativo rispetto ai sistemi esistenti”.