Malattia renale cronica: chi ha meno di 20 denti corre più rischi

Ancora una prova del fatto che la salute della bocca è intimamente interconnessa con quella del resto del corpo: la malattia renale cronica si associa a un rischio maggiore di perdita dei denti, infatti uno studio pubblicato sulla rivista Renal Failure mostra proprio che la malattia renale cronica è più diffusa tra coloro che hanno meno di 20 denti. Lo studio è stato condotto da Na-Yeong Kim della Chonnam National University School of Dentistry, e Ki-Ho Chung della Chonnam National University, entrambi a Gwangju, Corea del Sud. Gli esperti hanno utilizzato i dati del Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES) per confermare l’associazione tra MRC e numero di denti.

Lo studio

Hanno analizzato i dati relativi a 16.125 adulti di età pari o superiore a 40 anni. I ricercatori hanno scoperto che la malattia renale cronica era significativamente più diffusa tra gli individui con meno di 20 denti, indipendentemente da tutti gli altri fattori di rischio, come l’età, il consumo di alcol, il fumo, il sovrappeso, l’ipertensione, il diabete le malattie cardiovascolari e molto altro. In particolare è emerso che la malattia renale cronica si associa a un rischio del 34% maggiore di avere meno di 20 denti.

La nota degli autori

“Nella definizione di un piano completo di prevenzione e gestione della salute per le persone con malattia renale, saranno dunque necessari sforzi per collegare i programmi volti a migliorare la salute orale”, scrivono gli autori.