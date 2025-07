Malore mortale sul Monte Grappa: uomo perde la vita sul sentiero 151

MeteoWeb

Malore mortale sul Monte Grappa. Questa mattina verso le 11.15 il soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato per un uomo colto da improvviso malore, mentre in compagnia di un amico stava risalendo il sentiero numero 151 in Valle di San Liberale. Poiché i diversi tentativi di avvicinamento da parte dell’elicottero di Treviso emergenza sono stati vanificati dalla presenza di nubi basse, i soccorritori sono arrivati con i mezzi a monte per poi scendere a piedi fino al luogo dove si trovava il 73enne. Il personale sanitario del Suem di Crespano ha subito iniziato a praticare le manovre di rianimazione, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasportata dai soccorritori fino alla strada, per essere affidata al carro funebre.