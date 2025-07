Malore vicino al ponte tibetano nel Veronese: escursionista soccorsa in elicottero

MeteoWeb

Malore nei pressi del ponte tibetano in provincia di Verona. Nel pomeriggio l’elicottero di Verona emergenza è intervenuto in Val Sorda, una cinquantina di metri a monte del ponte tibetano, lato Malga Biancari, dove una 54enne di Ferrara aveva all’improvviso accusato problemi alla respirazione e si era sdraiata a terra, per perdita dell’equilibrio. La donna, assistita dal compagno e da alcuni passanti, è stata raggiunta dal tecnico di elisoccorso, calato con il verricello nelle vicinanze. In accordo con il medico, dopo averne valutato le condizioni, l’escursionista è stata spostata in un punto agevole per l’imbarco ed è stata trasportata all’ospedale di Negrar per i dovuti controlli.