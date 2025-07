Maltempo Abruzzo, nubifragio e grandine nel Fucino: allagamenti e danni nei campi | FOTO

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito oggi l’Abruzzo, provocando nubifragi e grandinate nella Marsica. I Vigili del Fuoco sono impegnati da qualche ora, tra Pescina e San Benedetto dei Marsi, per interventi su allagamenti di fondaci, abitazioni e garage e notevoli danni alle colture. La violenta grandinata ha distrutto campi di mais, cipolle, carote e altri ortaggi, defogliandoli tutti e non rendendoli, quindi, idonei ad essere commercializzati. Poco dopo, il maltempo si è spostato nella zona di Trasacco, con ulteriori danni.

“Al momento, non si è in grado di quantificare l’ammontare dei danni che, in ogni caso, sono ingenti – dice il Presidente di Coldiretti L’Aquila, Alfonso Raffaele – ci riserviamo di procedere alla richiesta di calamità naturale se quanto si evidenzia da una prima valutazione, sarà confermato nelle prossime ore”.

