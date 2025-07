Maltempo sulle Alpi francesi, violenti temporali ed esondazioni: stop ai treni Parigi-Milano | VIDEO

MeteoWeb

Il traffico ferroviario tra Parigi e Milano è stato sospeso “almeno per diversi giorni” a causa del maltempo che ha colpito le Alpi francesi: è quanto ha annunciato la compagnia ferroviaria francese SNCF, spiegando che i violenti temporali hanno interessato in particolare la zona di Modane, nella valle della Maurienne, in Savoia.

Le intense precipitazioni hanno reso necessarie complesse operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area colpita. Al momento non è chiaro se i binari abbiano subito danni strutturali: eventuali criticità potrebbero allungare ulteriormente i tempi di riapertura della linea.

Il collegamento ferroviario tra Francia e Italia rappresenta una delle principali arterie transalpine per il trasporto passeggeri e merci.

Secondo quanto riferito dalla Prefettura di Savoia, in seguito al caldo torrido che ha interessato la zona, violenti temporali hanno causato la piena, inedita in 70 anni, del torrente Charmaix, causando notevoli danni a Modane e dintorni, nei pressi del confine con l’Italia.