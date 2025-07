MeteoWeb

Temporali stagionali hanno colpito alcune zone dell’Arabia Saudita nella giornata di oggi, mercoledì 9 luglio. In particolare, forti piogge si sono abbattute sulla città di Abha, capoluogo della provincia di Asir, nell’estremo sud-ovest del Paese. Le forti piogge hanno determinato allagamenti nelle strade della città, causando qualche difficoltà per la circolazione delle auto, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo.