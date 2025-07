Maltempo Austria, frana travolge il villaggio di Gschnitz: evacuazioni in elicottero | VIDEO

MeteoWeb

Decine di persone sono state evacuate oggi con elicotteri dopo che una frana in Austria ha ricoperto case e rifugi di montagna nella valle di Gschnitztal, nel Tirolo, nella parte sudoccidentale del Paese. L’esercito austriaco ha utilizzato un elicottero Black Hawk per evacuare circa 100 persone dal villaggio di Gschnitz e da 3 rifugi di montagna situati più in alto. Lunedì 30 giugno, violenti temporali hanno provocato una frana che ha ricoperto di acqua e detriti le case. Le strade che conducono alle abitazioni non erano più accessibili, come non erano più raggiungibili tramite sentieri i rifugi Bremerhütte, Innsbruckerhütte e Tribulaunhütte, ha riferito il capo del Centro tirolese per la gestione delle crisi e delle catastrofi, Elmar Rizzoli, all’emittente pubblica austriaca Orf.

Il comandante dei Vigili del Fuoco locali Lukas Braunhofer ha dichiarato a Orf che, dopo che una delle numerose frane ha colpito il villaggio di Gschnitz intorno alle 18 di lunedì, anche il torrente Gschnitzbach ha rotto gli argini, provocando inondazioni nella zona. Braunhofer ha affermato che le frane non sembrano aver causato feriti, ma hanno provocato ingenti danni. Tra le altre cose, è stato devastato un museo all’aperto dedicato ai mulini ad acqua. In attesa dell’evacuazione, ai residenti è stato chiesto di rimanere a casa, di non entrare nei garage sotterranei e negli scantinati e di stare lontani dalle dighe sui torrenti. “Stiamo monitorando attentamente la situazione e siamo in costante contatto con le organizzazioni d’emergenza“, ha detto Rizzoli.

A maggio, circa 300 persone hanno dovuto essere evacuate dal villaggio alpino di Blatten, nella vicina Svizzera, pochi giorni prima che un’enorme massa di roccia e ghiaccio proveniente da un ghiacciaio si abbattesse su un versante della montagna, sollevando pennacchi di polvere verso il cielo e cancellando quasi l’intero villaggio.