Maltempo in Belgio, Gp di Formula 1 sospeso per pioggia e visibilità ridotta: la situazione

Ancora una volta, Spa-Francorchamps si conferma uno dei circuiti più imprevedibili del calendario di Formula 1, soprattutto per le condizioni meteo estreme. Domenica 27 luglio, pochi minuti prima della partenza prevista alle ore 15:00, la direzione gara della FIA ha deciso di sventolare la bandiera rossa, sospendendo il Gran Premio del Belgio. I piloti erano scesi in pista con gomme intermedie Pirelli, sperando in un miglioramento delle condizioni, ma già durante il giro di formazione è emersa la criticità della situazione. “Molti piloti hanno segnalato una visibilità estremamente ridotta durante il giro di formazione, da qui la decisione della bandiera rossa” ha dichiarato un portavoce della FIA.

Le reazioni dei piloti

Lando Norris, partito dalla pole position, ha riferito al team McLaren di non riuscire nemmeno a vedere la safety car, nonostante fosse il primo in fila. Una situazione che ha spinto la direzione gara a non prendere rischi inutili.

Piloti ai box in attesa di una finestra favorevole

Le vetture sono quindi rientrate nella pitlane, dove sono rimaste in attesa. La procedura prevede un preavviso di 10 minuti prima di qualsiasi possibile ripartenza, ma tutto dipenderà dall’evoluzione delle condizioni meteo. Al momento della sospensione, la pioggia aveva smesso di cadere, alimentando le speranze di una breve finestra di asciutto in cui poter avviare la gara.

Ora, tutti gli occhi sono puntati sul cielo sopra Spa-Francorchamps: la speranza è che le nuvole concedano una tregua sufficiente per permettere alla Formula 1 di offrire uno spettacolo in sicurezza. La situazione è in leggero miglioramento. La partenza è prevista alle 16:20.