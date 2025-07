Maltempo in Cadore, prolungata la chiusura notturna della statale Alemagna

MeteoWeb

Riaperta al traffico la SS51 “di Alemagna” all’altezza del movimento di frana a San Vito di Cadore (Belluno), dopo un prolungamento della chiusura notturna in via precauzionale, a causa del superamento delle soglie pluviometriche di allerta. La misura operativa – ha spiegato ANAS – è stata condivisa in sede prefettizia a tutela della sicurezza della circolazione lungo il tratto. Le squadre e i tecnici ANAS sono sul posto per il monitoraggio del fronte di frana anche in considerazione di una nuova fase di maltempo prevista nel pomeriggio di oggi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.