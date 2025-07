Maltempo Calabria, tromba marina raggiunge la spiaggia a Tropea: volano lettini e ombrelloni | VIDEO

MeteoWeb

Momenti di paura ieri, sabato 26 luglio, a Tropea, popolare località turistica della costa tirrenica della Calabria. Mentre molti bagnanti erano ancora in spiaggia, in mare si è formata una tromba marina che ha rapidamente raggiunto la costa. Quando il vortice ha toccato la spiaggia, ha sollevato lettini e ombrelloni, scatenando allarme tra i presenti, fuggiti per cercare riparo. Alcuni sono riusciti a riprendere la scena con i cellulari e le scene sono diventati virali sui social. Fortunatamente non si registrano danni alle strutture o feriti ma solo un po’ di spavento e stupore.

Una tromba marina è un fenomeno atmosferico simile a una tromba d’aria ma che si forma sopra la superficie del mare. Le trombe marine nascono quando forti contrasti termici e correnti ascensionali creano vortici d’aria che aspirano acqua e vapore. Pur essendo scenografiche, possono risultare pericolose per bagnanti e imbarcazioni.

