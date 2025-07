Maltempo Catalogna, due dispersi travolti dalla piena del fiume Foix: ricerche in corso a Cubelles

MeteoWeb

Due persone risultano disperse in Catalogna, nel nord-est della Spagna, a causa delle piogge torrenziali cadute sabato sera, che hanno causato allagamenti occasionali e interrotto il traffico ferroviario per diverse ore. “Stiamo cercando due persone a Cubelles”, una cittadina di 17.000 abitanti situata a 50 chilometri da Barcellona, hanno dichiarato i vigili del fuoco in un messaggio pubblicato quella sera sul social network X. “Secondo le prime informazioni, sono state travolte dall’esondazione del fiume Foix”, hanno aggiunto, specificando che l’operazione di ricerca ha incluso “le rive” del fiume e “la sua foce”. Questo annuncio arriva mentre il nord-est del paese è stato colpito da piogge torrenziali sabato pomeriggio, in particolare in Catalogna, dove le autorità hanno diramato un’allerta rossa, inviando messaggi telefonici ai residenti.

Le forti piogge hanno causato allagamenti, in particolare in un ospedale di Barcellona, che ha dovuto rifiutare il ricovero di nuovi pazienti a causa di un’interruzione di corrente. All’aeroporto di Barcellona, un aereo appena decollato per gli Stati Uniti ha dovuto tornare indietro dopo che il muso era stato danneggiato dalla grandine, secondo quanto riferito dai controllori di volo. Il maltempo ha costretto la compagnia ferroviaria Renfe a sospendere i servizi ferroviari per diverse ore in tutta la Catalogna, inclusi treni ad alta velocità, treni regionali e treni pendolari. In questa regione, più di 70 persone sono state curate dai servizi di emergenza, ma nessuna era in gravi condizioni, secondo quanto riportato dai servizi di emergenza. L’allerta rossa, scattata intorno alle 17:00, è stata revocata intorno alle 19:00.

Oltre alla Catalogna, diverse regioni della Spagna settentrionale e orientale sono state colpite dalle forti piogge, tra cui l’Aragona, dove erano dispiegati soldati dell’Unità Militare di Emergenza (UME), e la Comunità Valenciana. Questa regione è stata colpita a fine ottobre da un tragico episodio di piogge torrenziali che ha causato 227 vittime. Le autorità, in particolare quelle regionali, sono state criticate per la loro mancanza di preparazione e reattività.