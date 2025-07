Maltempo, il Ciclone Karlheinz manda l’estate ko: disastro tra Marche e Romagna. Piogge, freddo e grandine provocano danni | FOTO e VIDEO LIVE

MeteoWeb

Il maltempo che sta colpendo la zona tra le Marche e la Romagna ha portato a una serie di eventi atmosferici estremi, con un abbassamento delle temperature che ha creato uno scenario autunnale in piena estate. A Senigallia, una delle località più turistiche delle Marche, un violento nubifragio pomeridiano ha provocato l’allagamento di un sottopasso, bloccando il traffico e creando disagi a residenti e turisti. In poche ore sono caduti ben 105mm di pioggia, un evento che ha assunto i contorni di una vera e propria alluvione, con forti grandinate che hanno causato ingenti danni, poi 20mm a Fano. In Emilia Romagna 55mm a Forlì, 49mm a Cattolica, 25 mm a Ravenna, 40mm a Ferrara, 15mm a Bologna.

Davvero incredibili le temperature che sono ulteriormente crollate: +17° a Ravenna, +17° a Cesenatico e un picco di +16° a Bellaria-Igea Marina, temperature anomale in una serata di fine luglio.

Le strade sono state invase da acqua e grandine, con numerosi automobilisti bloccati e le persone costrette a rifugiarsi in edifici e negozi per mettersi al riparo. Le temperature sono crollate drasticamente, scendendo a soli +19°C lungo la costa marchigiana, un calo di oltre 10°C rispetto alle medie stagionali, creando un’atmosfera decisamente inusuale per la stagione.

I forti temporali

Come previsto dalle previsioni di MeteoWeb, alle 17:00 si sono sviluppati forti temporali nell’entroterra delle regioni del Centro Italia, tra Toscana, Umbria e Marche, che si sono spostati con violenza verso le coste. L’intensità delle piogge ha creato disagi e una situazione critica. I temporali hanno poi esteso la loro portata anche sulla Romagna, dove la fascia costiera è stata travolta da un diluvio che ha portato il termometro a segnare solo +18°C, un valore ben sotto la media per questo periodo dell’anno. Si prevede che il maltempo continui nei prossimi giorni, con ulteriori piogge alluvionali previste per lunedì e martedì, e un ulteriore abbassamento delle temperature.

Il ciclone Karlheinz

A scatenare il maltempo che sta colpendo la penisola è il ciclone Karlheinz, che, come previsto, ha raggiunto l’Italia nel pomeriggio, portando con sé piogge torrenziali e un abbassamento improvviso delle temperature. Il ciclone ha generato un’intensa ventilazione da maestrale, che sta spazzando via le ultime masse di aria calda provenienti dal Sahara. Fino a oggi, queste correnti calde avevano contribuito ad alzare le temperature soprattutto nelle zone ioniche, dalla Sicilia orientale alla Calabria meridionale e Salento, dove si sono registrate punte di caldo intenso.

Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata, il maltempo ha iniziato a spingersi verso sud, con le prime piogge che hanno colpito la Sicilia tirrenica e la parte occidentale della Calabria. L’avanzata del ciclone porterà ulteriori disagi, con il rischio di alluvioni e un ulteriore abbassamento delle temperature.

