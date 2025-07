Maltempo Cina, enorme frana nel Sichuan: centinaia di sfollati e 4 dispersi | VIDEO

MeteoWeb

491 persone sono state trasferite a causa dei torrenti di montagna e delle frane nella contea di Danba, nel Sichuan, provincia della Cina sudoccidentale, mentre altre 4 persone risultano disperse, secondo quanto riporta Xinhua. Citando il Comando per la Prevenzione e il Controllo dei Disastri Geologici della contea di Danba, Xinhua riporta che dopo le frane nei villaggi di Shenzu 1 e 2 della contea del 4 luglio, 4 persone risultano disperse perché si erano recate in montagna per pascolare il bestiame. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso.

Dal 2 luglio, l’intera contea di Danba è stata colpita da piogge intense e continue, che hanno innescato numerosi torrenti montani e frane; 12 comuni sono stati colpiti in varia misura. Intorno alle 17:50 del 4 luglio, un torrente montano e una frana di fango si sono abbattuti a Shenzugou, nella città di Badi, trasportando oltre 200.000 metri cubi di materiali solidi. La frana ha danneggiato circa 15 case nei villaggi 1 e 2 di Shenzu, allagato terreni agricoli e interrotto comunicazioni, elettricità e strade. I danni sono in fase di ulteriore verifica.

Prima del disastro, l’amministrazione locale aveva trasferito 215 famiglie e 491 persone dai due villaggi e lungo il fiume.