Maltempo Cina, gravi inondazioni a Chengdu: città sott’acqua | FOTO e VIDEO

L’Ufficio Meteorologico di Chengdu, capoluogo della provincia sudoccidentale di Sichuan, in Cina, ha elevato l’allerta meteo per tempesta di pioggia da arancione a rossa, indicando un significativo aumento della gravità delle condizioni meteorologiche. Le aree colpite includono i distretti di Jinjiang, Qingyang, Jinniu, Wuhou, Chenghua, Gaoxin Ovest e Gaoxin Sud, dove si prevede che le precipitazioni in 3 ore supereranno i 100mm o che l’intensità delle precipitazioni raggiungerà i 70mm/ora.

Secondo l’allerta, l’area urbana centrale sta subendo diffuse forti piogge o piogge estremamente intense. Le forti piogge hanno causato notevoli interruzioni alla vita quotidiana, con rischi di inondazioni, interruzioni del traffico e potenziali danni alle infrastrutture. Il Dipartimento delle Risorse Idriche della Provincia del Sichuan e l’Ufficio Meteorologico della Provincia del Sichuan hanno inoltre diramato un’allerta arancione per le inondazioni in montagna, la terza di questo tipo questo mese. L’allerta indica un rischio elevato di inondazioni nelle zone montuose.

Mentre le forti piogge si abbattevano sulla città di Chengdu, molte strade della città sono state allagate, con inondazioni che in alcune zone hanno raggiunto profondità anche di 1 metro. Le forti piogge hanno causato disagi al traffico, con alcune strade diventate impraticabili a causa degli alti livelli dell’acqua. Anche la metropolitana e le strutture sotterranee della città sono state colpite dalle inondazioni, con infiltrazioni d’acqua in alcune stazioni, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

In risposta all’emergenza, l’amministrazione cittadina e i servizi di emergenza sono entrati in azione, schierando personale e risorse per supportare i soccorsi. Le autorità hanno inoltre emanato linee guida da seguire per i cittadini, tra cui evitare attività all’aperto, tenersi lontani dalle aree allagate e mantenere una distanza di sicurezza da qualsiasi potenziale pericolo. Il governo locale ha istituito un sistema di soccorso completo, che include operazioni di evacuazione, distribuzione di cibo e rifugi e assistenza medica. I servizi di emergenza, tra cui Vigili del Fuoco, Polizia e paramedici, stanno lavorando instancabilmente per soccorrere i residenti bloccati e fornire supporto alle comunità colpite. Gli interventi di soccorso sono coordinati dal governo municipale di Chengdu, con il supporto di organizzazioni nazionali e internazionali.

Maltempo Cina, inondazioni a Chengdu, nel Sichuan

Maltempo Cina, inondazioni a Chengdu: stazioni allagate

Maltempo Cina, inondazioni a Chengdu: caos nelle stazioni