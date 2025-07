Maltempo Cina, l’equivalente della pioggia di un anno in 24 ore causa gravi inondazioni nell’Hebei | VIDEO

MeteoWeb

Secondo l’Amministrazione Meteorologica Cinese (CMA), nella contea di Yi, nella parte occidentale di Baoding, nella provincia dell’Hebei, nel nord della Cina, sono caduti 448,7mm di pioggia nelle 24 ore comprese tra le 06:00 ora locale (LT) del 24 luglio e le 06:00 LT del 25 luglio. Si è trattato del più alto livello di precipitazioni giornaliere mai registrato nella zona. La più alta intensità oraria di precipitazioni è stata registrata nel villaggio di Renyizhuang, con 98,1mm. Diverse stazioni di Baoding e della vicina Zhuozhou hanno registrato i massimi totali di precipitazioni giornaliere il 25 luglio. Il quartier generale regionale per il controllo delle inondazioni ha innalzato i livelli di allerta di emergenza e mantenuto un’allerta rossa per il proseguimento delle forti piogge.

Anche la contea di Fuping, nella provincia di Hebei, è stata colpita da forti piogge nel pomeriggio del 25 luglio, con precipitazioni che hanno raggiunto i 125,9mm in un’ora, dando origine a gravi inondazioni, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Le forti piogge avevano iniziato a colpire la regione nelle prime ore del 24 luglio, con Shijiazhuang che ha registrato 201mm in 6 ore, causando allagamenti su alcune strade durante la mattinata.

Inondazioni improvvise hanno allagato case e strade in tutta la zona occidentale dell’Hebei, provocando evacuazioni su larga scala. In alcuni villaggi, le acque alluvionali hanno raggiunto profondità fino a 2 metri, costringendo i residenti a evacuare sui tetti.

Secondo le autorità provinciali, almeno 19.453 residenti di 6.171 famiglie sono stati trasferiti in rifugi di emergenza entro le 12:00 (ora locale) del 25 luglio.

Al culmine dell’alluvione, la contea di Yi ha subito diffuse interruzioni di corrente e allagamenti stradali in diversi villaggi. Nei distretti limitrofi, come Zhuozhou, diversi ponti sono stati interrotti dalle acque alluvionali, complicando ulteriormente le operazioni di soccorso. Le autorità della provincia di Hebei, coordinate dal Ministero per la Gestione delle Emergenze, hanno inviato 23.000 beni di prima necessità, tra cui indumenti impermeabili, tende e kit di emergenza, nelle zone più colpite.

Le precipitazioni nella sola Baoding hanno quasi raggiunto la media annuale a lungo termine della città di 500mm. Secondo la CMA, l’Hebei ha registrato quattro anni consecutivi di precipitazioni anomale, con un totale nel 2024 di 640,3mm, il 26,6% in più rispetto alla media storica.