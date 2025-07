Maltempo Cina, forti piogge nella provincia di Hebei: inondazioni | VIDEO

MeteoWeb

La provincia di Hebei, nel nord della Cina, è stata colpita da forti precipitazioni oggi e lo sarà anche nei prossimi giorni. Già oggi si sono registrate inondazioni in alcune zone della provincia, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo: strade sommerse dall’acqua e località paralizzate. L’Osservatorio Meteorologico Centrale ha continuato a emettere un’allerta blu per temporali. Molte zone saranno soggette a piogge intense o torrenziali, tra cui forti temporali (da 100 a 140mm). Alcune aree saranno interessate da forti precipitazioni di breve durata (massime precipitazioni orarie tra 20 e 50mm, e superiori a 70mm in alcune località) e da forti fenomeni convettivi, come temporali e raffiche di vento in alcune zone.

Il periodo di impatto principale delle piogge sarà dal 24 al 26 luglio. Alcune aree interessate dal processo si sovrappongono alle precedenti aree di forti precipitazioni e il rischio di disastri secondari causati da forti piogge è elevato, segnala l’allerta.