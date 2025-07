Maltempo Cina, piogge record nello Yunnan: gravi inondazioni e distruzione nella contea di Weixin | VIDEO

MeteoWeb

Dalle 7:00 dell’8 luglio alle 14:00 del 9 luglio, la città di Zhaotong, nella provincia dello Yunnan, nella Cina sudoccidentale, è stata colpita da temporali di vasta portata. La massima quantità di precipitazioni nella contea di Weixin ha raggiunto i 254,4mm, battendo il record giornaliero più alto registrato dalla stazione dalla sua istituzione nel 1958. Molte strade sono state allagate e le perdite sono state ingenti. “The Paper” ha riportato che alle 5:00 del 9 luglio, l’Ufficio Meteorologico della contea di Weixin ha emesso un bollettino meteorologico e 9 stazioni di osservazione hanno raggiunto il livello di precipitazioni intense (precipitazioni nelle 24 ore di 100-250mm).

Secondo i dati sulle precipitazioni, dalle 20:00 dell’8 luglio alle 05:00 del 9 luglio, le statistiche delle precipitazioni nella contea di Weixin (unità di misura: mm) sono le seguenti: 9 stazioni con forti precipitazioni (Luobu 220,7, Banjiu 152,7, contea di Weixin 152,1, Santao 123,9, Guojielou 118,6, Jiucheng 116, Chang’an 109,2, Shuitian 104,2, Jinfeng 103,3), 5 stazioni con forti precipitazioni (Datong 96,9, Shikan 93,3, Gaotian 90,6, Shuanghe Tianchi 54,1, città di Gaotian Tungsten 54,7).

Durante queste intense precipitazioni, la città di Chang’an, la contea di Weixin e la città di Zhaotong hanno registrato forti precipitazioni di breve durata con un’intensità oraria massima di 65,9mm. Le forti e continue piogge hanno causato il superamento del livello di allerta in 4 stazioni fluviali e il superamento del livello di garanzia in 3. In alcune zone si sono verificate gravi inondazioni, frane e smottamenti.

I video pubblicati da molti utenti sui social network mostrano che alle 3 del mattino del 9 luglio il livello del fiume Zaxi nella contea di Weixin è aumentato, alcune strade dell’area urbana sono state allagate e molte auto “galleggiavano” nell’acqua accumulata. I funzionari della contea di Weixin hanno dichiarato che alcune aree dell’area urbana sono rimaste senza corrente elettrica. Oltre 7mila persone nella città di Zhaotong sono state evacuate d’urgenza.

La contea di Weixin si trova nell’angolo nordorientale della provincia dello Yunnan, al confine tra le province di Yunnan, Sichuan e Guizhou. La popolazione totale è di 458.000 abitanti. La piovosità media annua è di 1.033mm.

Secondo le statistiche preliminari, più di 200 strade nella contea di Weixin sono crollate e danneggiate, più di 40 strade sono state interrotte e oltre 300 chilometri di strade sono stati danneggiati. In alcune zone del capoluogo si sono verificate interruzioni di corrente, più di 150 case sono state allagate, più di 100 vetrine di negozi e 5 parcheggi sono stati allagati e circa 1.500 auto sono state danneggiate. Le forti piogge hanno causato più di 20 frane e più di 10 colate di fango, danni su larga scala alle colture e oltre 500 capi di bestiame sono stati spazzati via. Due case nel villaggio di Heilong, città di Luobu, nella contea di Weixin, sono state distrutte dalle forti piogge e 5 persone sono risultate disperse.