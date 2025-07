Maltempo Cina, piogge torrenziali nel Fujian: inondazioni a Xiamen | VIDEO

MeteoWeb

A causa della circolazione residua dopo l’indebolimento del tifone “Danas”, il Fujian, provincia nel sud-est della Cina, ha registrato piogge su vasta scala. Piogge torrenziali hanno colpito alcune zone di Zhangzhou, Xiamen e altre località. Xiamen è tra le località che hanno subito inondazioni a causa di queste intense precipitazioni, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Le strade sono state allagate da grandi quantità d’acqua, che in alcuni punti hanno reso impossibile la circolazione.

L’Osservatorio Meteorologico Provinciale del Fujian prevede anche oggi forti piogge o piogge torrenziali in alcune zone di Zhangzhou, Xiamen, Quanzhou, Putian, Fuzhou, Pingtan, Longyan e Ningde. Le aree locali devono essere allertate per il verificarsi di catastrofi secondarie come frane e inondazioni in fiumi di piccole e medie dimensioni. Le autorità raccomandano alla popolazione di prestare attenzione alle informazioni di allerta e alle previsioni e di essere prudenti quando ci si reca in aree soggette a disastri geologici in zone montuose.