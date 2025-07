Maltempo Cina, tornado si abbatte su Cangzhou: danni, vittime e feriti | VIDEO

MeteoWeb

Un tornado ha colpito la città-prefettura di Cangzhou, nella provincia di Hebei, in Cina, nel primo pomeriggio di mercoledì 2 luglio, causando danni ingenti nell’area, con due vittime segnalate. I video condivisi sui social media hanno mostrato danni significativi a magazzini e veicoli, mentre il vortice sollevava detriti nell’area. Il tornado si è sviluppato in un’area colpita da temporali ma non era stata emessa alcuna allerta tornado per Cangzhou.

Le notizie sui social media indicano che il tornado potrebbe aver causato due vittime e diversi feriti nella zona. La tromba d’aria ha inoltre distrutto un’abitazione e travolto diversi veicoli. Impressionanti le immagini a corredo dell’articolo.