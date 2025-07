Maltempo Corea del Sud: 4 morti e oltre mille evacuati per le piogge torrenziali | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Quattro persone sono morte e più di mille sono state evacuate in Corea del Sud dopo che il Paese è stato colpito da piogge torrenziali. Lo ha affermato il Ministero della Sicurezza. Secondo l’Amministrazione meteorologica coreana, i nubifragi hanno provocato precipitazioni record nella zona. Secondo il Servizio forestale coreano, l’allerta per frane è aumentata al massimo livello in diverse regioni, tra cui Chungcheong, poiché le forti piogge sono continuate.

Nella città di Gwangju, a circa 267 chilometri a sud di Seul, 87 strade e 38 edifici sono stati sommersi nel giro di circa due ore dall’emissione degli avvisi di pioggia torrenziale, secondo l’agenzia di stampa Yonhap.

Il Ministero dell’Istruzione riferisce che circa 403 scuole sono state chiuse e 166 hanno riportato danni materiali a causa delle forti piogge.