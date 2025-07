Maltempo Emilia Romagna: forti grandinate nel Ravennate, piogge intense tra Modenese e Bolognese | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo l’Emilia Romagna, soprattutto il settore orientale della regione, provocando nubifragi, grandine e forti raffiche di vento, con qualche disagio segnalato sul territorio. Grandinate sono segnalate a Fognano, Riolo Terme, Casola Valsenio, Brisighella e Borgo Rivola, tutte località del Ravennate, ma anche a Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena. Piove su tutta la costa ferrarese, ravennate e forlivese, forte tra Lido Adriano, Lido di Dante, Lido di Classe, Lido di Savio, Milano Marittima, Cervia e Pinarella di Cervia, come segnala la pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”.

Le piogge più intense finora hanno interessato Modenese e Bolognese. Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora, segnaliamo: 58mm a Marano sul Panaro, 56mm a Formica, 53mm a Botteghino di Zocca, 48mm a Ponzano, Zola Pedrosa, 46mm a Mulino, 43mm a Borgonuovo, 40mm a Sasso Marconi.

Tra gli effetti di questo maltempo in Emilia Romagna, segnaliamo che il Rio Merdone, nella frazione di Garofano (Savignano modenese), ha superato gli argini riversando fango e detriti sulla strada. Sull’Appennino Reggiano, a Castelnovo ne Monti, segnalati diversi allagamenti a causa di un forte nubifragio.

Maltempo Emilia Romagna, forte grandinata a Casola Valsenio

