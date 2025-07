Maltempo Emilia Romagna, forte linea di temporali dal Piacentino al Modenese: grandine a Reggio | FOTO

MeteoWeb

Una forte linea di temporali si è sviluppata in Emilia Romagna, partendo dal Piacentino fino ad arrivare ad interessare anche la città di Modena. Un forte temporale sta colpendo anche la città di Reggio Emilia, dove vengono segnalate grandine di piccole dimensioni e forti raffiche di vento. Finora in città sono caduti 7mm di pioggia. Colpita in pieno anche la città di Parma, dove sono caduti 6mm di pioggia. Segnalata grandine di piccole dimensioni anche sulla pedemontana parmense. Un nucleo temporalesco è attivo anche sull’Appennino romagnolo.

I dati pluviometrici parziali più significativi al momento indicano: 32mm a Madonna dei Fornelli, 23mm a Maserno, 17mm a Santa Maria del Taro, 16mm a Febbio, 14mm a Varsi, Frassinoro, 13mm a Morfasso, Belfrote, 10mm a Bedonia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

