Maltempo Emilia-Romagna, temporale nel riminese: piogge in alcune zone

Un temporale di forte intensità ha interessato il riminese nella serata di oggi, poco prima delle 20:00, colpendo in particolare le zone di Novafeltria, Verucchio, Viserba e Rimini. Il fronte temporalesco, arrivato rapidamente, ha portato rovesci intensi accompagnati da fulminazioni e raffiche di vento. Piogge tra il debole e il moderato sulla pianura tra Modena, Bologna e Ferrara. I fenomeni tenderanno a cessare entro le 22:00 per poi riprendere sulla fascia costiera nella notte.

