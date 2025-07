Maltempo Emilia Romagna, temporali in Appennino: temperature giù anche di 10°C

MeteoWeb

Temporali stanno colpendo l’Appennino Emiliano, portando una tregua dal forte caldo. Nelle zone in cui i temporali sono in atto o sono già passati, le temperature sono molto gradevoli. Come segnala la pagina Facebook Emilia Romagna Meteo, a Doccia di Fiumalbo (MO) a 1375 metri, dopo una massima di +24,9°C, attualmente si registrano +15°C. Al Rifugio I Taburri (MO), a 1220 metri, dopo una massima di +22,9°C, attualmente si registrano +14,6°C. A Passo del Lupo (MO), a 1505 metri, dopo una massima di +22,4°C, attualmente si registrano +13,9°C. A Le Polle (MO), a 1280 metri, dopo una massima di +24,3°C, attualmente si registrano +15,7°C. Al Rifugio Gaep di Selva di Ferriere (PC), a 1375 metri, dopo una massima di +23,5°C, attualmente si registrano +13,9°C.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti, i 17mm caduti al Rifugio I Taburri, 10mm a Belfrote, 6mm al Passo Croce Arcana, 4mm a Trefiumi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.