Maltempo Emilia Romagna: temporali e piogge diffuse, estate in crisi nel weekend | FOTO

MeteoWeb

Nel tardo pomeriggio di oggi, l’Emilia Romagna è stata investita da un’ondata di maltempo, con temporali e piogge intense che hanno interessato principalmente il ferrarese e il bolognese. Le zone più colpite sono state quelle di Pontelagoscuro, Aguscello, Portomaggiore, Budrio, Faenza e Meldola. Qui, i fenomeni sono stati accompagnati da frequenti scariche elettriche. Le condizioni meteorologiche sono in evoluzione: i temporali si stanno spostando verso il Nord Est, ma la loro intensità è destinata a diminuire nelle prossime ore. Secondo le previsioni, le precipitazioni dovrebbero cessare intorno alle 22:00. Tuttavia, la situazione ha causato disagi significativi, con la pioggia che ha raggiunto anche la riviera dell’Emilia Romagna alle 19:30, mettendo in crisi i piani per il weekend clou dell’estate.

Weekend compromesso

Le piogge diffuse e i temporali hanno rovinato i programmi estivi di molti, soprattutto nelle zone costiere. Con l’arrivo di un fronte più stabile atteso nelle prossime ore, si prevede un miglioramento della situazione, ma il weekend, uno dei più attesi dell’estate, risulterà compromesso per molti turisti e residenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.