Maltempo Emilia Romagna, tromba marina a Porto Garibaldi e alberi caduti nel ferrarese

MeteoWeb

Un vortice scuro e minaccioso è calato dal cielo verso il mare, mentre sull’acqua il vento sollevava spruzzi e detriti. È l’immagine spettacolare e inquietante di una tromba marina che nel pomeriggio di lunedì 28 luglio si è formata a poche centinaia di metri dagli scogli di Porto Garibaldi, lungo la costa ferrarese. Il fenomeno, immortalato in un video che ha rapidamente fatto il giro dei social, non ha causato danni né feriti, ma ha rappresentato il segnale più evidente della forte perturbazione che ha interessato l’intera provincia di Ferrara.

Piogge e vento in tutta la provincia

Il maltempo è iniziato fin dalle prime ore del mattino, con piogge intense su Ferrara città e temporali che si sono estesi rapidamente a tutta l’area provinciale. I rovesci, anche a carattere temporalesco, hanno interessato sia l’Alto Ferrarese che le località costiere, accompagnati da raffiche di vento che hanno provocato disagi. Tra gli episodi segnalati, la caduta di alberi in diverse zone. Non si registrano, fortunatamente, danni gravi o situazioni di emergenza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.