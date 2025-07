Maltempo estremo in Lombardia, supercella e grandinata nel Lecchese | VIDEO

MeteoWeb

Un violento temporale, generato da una supercella, ha colpito oggi, giovedì 24 luglio 2025, il Lecchese, trasformando le strade in fiumi in piena. Poco dopo le 13, piogge torrenziali hanno interessato tutta la provincia, da Nibionno (video in coda) a Lecco fino a Calolziocorte, dove si sono registrati i maggiori disagi. In particolare, nella zona della cartiera, all’incrocio tra via Mazzini e via Cavour, l’acqua si è riversata verso il fiume Adda, provocando difficoltà alla circolazione.

Non è mancata nemmeno la grandine, con chicchi grandi come acini d’uva. In seguito l’ondata di maltempo si è spostata sul Meratese, portando con sé nuove piogge intense e raffiche di vento che hanno causato ulteriori danni e allagamenti.

