Maltempo Filippine, masso si stacca dalla montagna a Benguet: distrutta una casa e un’auto, travolto un cane | FOTO e VIDEO

Un masso è caduto dalla montagna lungo Kennon Road a Benguet, nelle Filippine, schiacciando un’auto e distruggendo un’abitazione, mentre Baguio City e altre zone della provincia montana continuavano a essere colpite dalle forti piogge. In un post su Facebook, l’amministrazione di Baguio City ha dichiarato che l’incidente è avvenuto alle 13:15 nel Campo 7 di Kennon Road. Non si segnalano vittime ma un cane è stato colpito fatalmente, come si vede nel video a corredo dell’articolo che mostra il momento in cui cade il masso.

La casa, costruita vicino alla strada, era vuota poiché la famiglia che vi risiedeva era stata evacuata a causa degli effetti della tempesta tropicale Crisis e del monsone di sud-ovest.

Le squadre di soccorso sono state inviate sul posto per indagare e fornire l’assistenza necessaria. L’ufficio di assistenza sociale e sviluppo della città è stato incaricato di soddisfare le esigenze dei residenti colpiti.

“Kennon Road è rimasta chiusa fino alle 16:00 a causa di una ‘continua frana all’ingresso della barriera‘”, ha dichiarato l’amministrazione di Baguio City, citando il Dipartimento dei Lavori Pubblici e delle Autostrade della Cordillera.

Secondo il bollettino meteorologico delle 16:00, l’ufficio meteorologico statale PAGASA ha affermato che il monsone di sud-ovest continua a colpire il Paese, poiché Crising rimane al di fuori dell’Area di Responsabilità delle Filippine.

Benguet era tra le aree della Regione Amministrativa della Cordillera in cui si prevedevano piogge a causa del monsone. Alluvioni o frane in queste province erano possibili a causa di piogge da moderate a intense, aveva avvertito PAGASA.