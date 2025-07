Maltempo Filippine, forti piogge causano inondazioni nell’area metropolitana di Manila | VIDEO

MeteoWeb

Le forti piogge della notte di lunedì 21 luglio hanno causato inondazioni in diverse aree dell’area metropolitana di Manila, capitale delle Filippine, secondo la Metropolitan Manila Development Authority (MMDA). La MMDA ha registrato allagamenti a Manila, Quezon City, Pasay, Mandaluyong, Caloocan, Valenzuela, Navotas, Las Piñas, Malabon e Marikina. Mentre la maggior parte delle strade colpite è rimasta percorribile da tutti i tipi di veicoli, inondazioni più profonde in aree chiave hanno reso impraticabili alcune strade, soprattutto per i veicoli leggeri.

A Quezon City, diversi tratti di G. Araneta Avenue sono stati tra i più gravemente colpiti. Sono stati segnalati allagamenti fino al petto nelle corsie in direzione nord e sud vicino a Maria Clara e Victory Avenue, con acqua alta fino alla vita a NS Amoranto e allagamenti fino alle ginocchia e a metà pneumatico nelle strade circostanti, tra cui E. Rodriguez, Kaliraya e Biak na Bato. Queste aree erano in gran parte inaccessibili ai veicoli leggeri o, in alcuni casi, a tutti i tipi.

A Manila si sono verificati allagamenti diffusi in aree come Taft Avenue, Roxas Boulevard e Rizal Avenue, compresi gli incroci vicino a UN Avenue, Padre Faura e Pedro Gil. Mentre la maggior parte delle strade è rimasta percorribile, acqua alta fino al ginocchio è stata segnalata a España Boulevard vicino a Lacson e all’angolo con España e Antipolo, dove è stato consigliato ai veicoli di piccole dimensioni di evitare la zona.

Gli allagamenti a Mandaluyong City, verificatisi in precedenza presso l’EDSA Shaw Tunnel in direzione nord, si erano attenuati entro le 21:06. A Valenzuela, le inondazioni lungo la McArthur Highway a Marulas hanno raggiunto livelli alti fino al ginocchio, rendendola impraticabile ai veicoli leggeri. Condizioni simili sono state segnalate lungo la C3, vicino al raccordo NLEX a Caloocan, dove si erano verificati in precedenza allagamenti su Samson Road, poi rientrati.