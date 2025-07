Maltempo, forte temporale in Friuli-Venezia Giulia: migliaia di fulmini | LIVE

MeteoWeb

Un forte temporale sta colpendo il Friuli-Venezia Giulia, l’area a Est di Pordenone, muovendosi rapidamente verso Udine e le zone meridionali della regione. Registrati migliaia di fulmini, elevata attività elettrica associata a celle temporalesche particolarmente intense. Italia è attualmente divisa in 2: da una parte l’anticiclone si è consolidato sul Mediterraneo, garantendo condizioni di stabilità; dall’altra il Nord resta ai margini dell’alta pressione, esposto al passaggio di sistemi frontali in transito sull’Europa centrale

