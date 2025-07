Maltempo, forte temporale in Aspromonte: imponente cumulonembo con nubi “mammatus” nel cielo di Reggio Calabria | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un temporale violento e imponente sta colpendo il cuore dell’Aspromonte, la montagna di Reggio Calabria. Forti piogge stanno interessando le zone più interne della montagna reggina, con un violento acquazzone in corso a Sinopoli. Gambarie, la principale località di riferimento del Parco Nazionale, è stata fin qui soltanto lambita dalla pioggia ma ha visto un clamoroso crollo della temperatura attualmente piombata a +18°C in pieno giorno, dopo una massima di +28°C in mattinata (siamo a 1.300 metri di altitudine).

Il cumulonembo è davvero enorme e ha raggiunto lo Stretto di Messina, oscurando il sole anche a Reggio Calabria dove la temperatura è in calo in pieno giorno: dopo una massima di +32°C, adesso in città siamo a +29°C.

Spettacolari le nubi “mammatus” che accompagnano il cumulonembo. Il cumulonembo è una delle espressioni più spettacolari e maestose dell’atmosfera. Si tratta di una nube temporalesca che si sviluppa verticalmente per decine di chilometri, fino a raggiungere la tropopausa, la “barriera” tra la troposfera e la stratosfera. La sua caratteristica forma a incudine è il risultato dello scontro tra le correnti ascensionali calde e umide e i venti più freddi in quota che ne “spianano” la sommità. Questo gigante del cielo nasce dal rapido sollevamento di aria calda e carica di umidità che, salendo, si raffredda e condensa, dando origine a enormi torri di vapore acqueo e cristalli di ghiaccio. L’energia accumulata all’interno del cumulonembo è tale da alimentare temporali intensi, con pioggia torrenziale, fulmini e talvolta grandine.

Durante i temporali più forti, ai margini del cumulonembo possono formarsi le nubi mammatus, tra i fenomeni più affascinanti e rari dell’atmosfera. Queste strane protuberanze a forma di “sacca” o “mammelle” pendono dalla base della nube, creando un effetto visivo quasi surreale, come se il cielo stesso si fosse trasformato in una superficie morbida e scolpita. Si originano quando masse d’aria fredda e densa scendono all’interno della nube verso strati d’aria più caldi e stabili, generando quelle caratteristiche ondulazioni. Osservarle, soprattutto al tramonto quando i raggi del sole le tingono di oro e arancio, è un’esperienza che lascia senza fiato, un promemoria della potenza e della bellezza intricata della natura.

