Maltempo, frana in Austria: interrotte ferrovia e statale del Brennero

A causa di una frana provocata dai violenti temporali della scorsa notte, sia la ferrovia che la strada statale del Brennero sono interrotte nel tratto compreso tra Innsbruck Hbf e Steinach am Brenner, in territorio austriaco. La sospensione del traffico ferroviario dovrebbe durare almeno per tutta la giornata odierna, causando notevoli disagi ai passeggeri dei treni internazionali da e per l’Italia.

Come comunicano le ferrovie austriache ÖBB, i viaggiatori diretti in Germania dovranno scendere al Brennero e proseguire in autobus fino a Innsbruck, dove potranno poi riprendere il viaggio in treno verso Monaco di Baviera. Per i collegamenti ferroviari locali, è stato attivato un servizio sostitutivo di autobus tra Innsbruck Hbf e Steinach am Brenner.

