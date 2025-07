Maltempo Friuli, 29mila euro a Chiopris Viscone per i danni di giugno

MeteoWeb

“È importante che i piccoli Comuni, alle prese con i danni causati dal maltempo, abbiano le risorse sufficienti per eseguire quegli interventi che garantiscano i collegamenti viari in un regime di sicurezza e decoro“. Così l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, a margine della riunione di giunta che ha visto l’approvazione dell’assegnazione di 29mila euro al Comune di Chiopris Viscone per far fronte ai danni causati dal maltempo in Friuli Venezia Giulia che, tra il 26 e il 27 giugno 2025, ha colpito il territorio con forti raffiche di vento, piogge intense e grandine.

Gli eventi – riporta una nota – hanno provocato la caduta di alberi nell’area del cimitero e presso il monumento ai caduti, hanno danneggiato un guardrail lungo la strada che collega Chiopris a Viscone, hanno abbattuto la segnaletica verticale e hanno ostruito la rete di scolo stradale a causa dell’accumulo di aghi di pino. Nel dettaglio, il contributo consentirà di intervenire con urgenza per ripristinare la viabilità e il decoro urbano, attraverso la sostituzione della segnaletica, la sistemazione del guardrail, la rimozione delle piante abbattute e la pulizia dei canali di drenaggio.

L’istruttoria regionale – prosegue la nota – ha confermato sia il carattere eccezionale dell’evento sia l’impossibilità per il Comune di far fronte a queste spese con le ordinarie disponibilità di bilancio. Per questo è stata assunta la decisione di sostenere integralmente la richiesta avanzata dall’amministrazione comunale, riconoscendo la piena ammissibilità degli interventi e dei relativi costi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.