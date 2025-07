Maltempo, forti temporali e grandine in Friuli: fuga dalle spiagge, clima autunnale nel cuore dell’estate | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un ciclone sulla Polonia è responsabile di forte maltempo in molte zone d’Europa e gli effetti si fanno sentire anche in Italia, in particolare al Nord-Est, colpito da forti piogge e temporali. La regione più colpita dal maltempo è il Friuli Venezia Giulia, dove si registrano picchi di 40mm di pioggia. Segnaliamo, per esempio, 42mm a Codroipo, 32mm a Pocenia, 25mm a Bertiolo, 16mm a Fagagna, 15mm a Feletto Umberto, 9mm a Tarcento, 7mm a Martignacco, Moruzzo.

Una violenta grandinata, con chicchi fino a 5cm di diametro ha colpito Pocenia, in provincia di Udine, causando numerosi danni alla vegetazione. Strade imbiancate come fosse neve anche a Latisana.

Ma un altro elemento importante da considerare è quello delle temperature, che non superano i +17-18°C in pianura e sulle coste, come se fosse una giornata autunnale. Segnaliamo +15°C a Pocenia, +17°C a Udine, Gorizia, Ronchi dei Legionari, +18°C a Trieste, Bibione. Incredulità tra quanti si trovavano sulle spiagge in quello che è descritto come un weekend da bollino rosso per le ferie, con tanti turisti provenienti anche dall’estero ad affollare le rinomate località costiere, come Lignano Sabbiadoro. Le spiagge, invece, sono state lasciate deserte dai turisti in fuga a causa del freddo insolito per questo periodo e dall’arrivo dei temporali.

Maltempo Friuli, forte grandinata a Muzzana del Turgnano, nell'Udinese

