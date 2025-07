Maltempo Friuli-Venezia Giulia, danni per pioggia e vento: ieri 100 interventi | FOTO

MeteoWeb

A causa del maltempo, nella giornata di ieri in Friuli-Venezia Giulia sono stati portati a termine dai vigili del fuoco oltre 100 interventi di soccorso per fronteggiare i danni causati da pioggia e vento. La maggior parte di questi, spiegano i pompieri, sono stati effettuati nella provincia di Gorizia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.