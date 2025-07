Maltempo in Friuli-Venezia Giulia: notte di temporali ed esondazioni, a Magnano in Riviera 90 mm in un’ora

MeteoWeb

È stata una notte di forte maltempo in Friuli-Venezia Giulia, con temporali intensi che dalla tarda serata di ieri si sono abbattuti dalla pianura fino alle aree montane. Particolarmente colpita la zona della destra Tagliamento, al confine con il Veneto, e le colline moreniche tra Udine e Gemona del Friuli, dove si sono registrate precipitazioni eccezionali: a Magnano in Riviera sono caduti fino a 90 mm di pioggia in una sola ora, raggiungendo i 100 mm nel giro di 2 ore.

Piogge torrenziali e danni diffusi

Le forti precipitazioni hanno causato allagamenti in numerosi Comuni, tra cui Pordenone, Treppo Grande, Buja, Monfalcone, Tarcento, Ragogna e Reana del Rojale. Particolarmente critica la situazione a Magnano in Riviera, dove sono state colpite anche due residenze per anziani. Nel Vomune di Caneva si è verificata l’esondazione del fiume Meschio e del torrente Grava, causando allagamenti in oltre 18 abitazioni e lo sgombero di 2 persone nella frazione di Fratta.

Segnalazioni di strade allagate sono arrivate anche dalla SP74 a Ragogna e dal sottopasso di Reana del Rojale, mentre cadute di alberi e rami hanno interessato numerosi Comuni tra cui Sacile, Pasian di Prato, Prata di Pordenone, Gemona, Polcenigo, Torreano e Faedis.

Emergenze e interventi

Il numero unico per le emergenze 112 ha ricevuto decine di chiamate: 34 per allagamenti e 44 per alberi caduti. I Vigili del Fuoco hanno lavorato ininterrottamente per tutta la notte. I comandi di Udine e Pordenone hanno gestito complessivamente una settantina di interventi tra le 20 di lunedì e le 7 di martedì mattina: 43 a Udine e 30 a Pordenone. Più tranquilla la situazione nei territori dei comandi di Gorizia e Trieste, dove si sono registrati solo due interventi.

Evoluzione meteo

Dopo una prima fase di tregua, nuovi temporali si sono formati all’alba di oggi , associati al passaggio di un fronte freddo. Nel corso della mattinata la regione è stata interessata da nuovi fenomeni sparsi, con possibilità di ulteriori temporali forti. Un miglioramento è previsto da ovest a partire dal pomeriggio.

Tuttavia, l’arrivo di un secondo fronte perturbato, collegato a una depressione fredda in quota, porterà ulteriori precipitazioni e temporali tra il pomeriggio e la sera, specialmente sulle Prealpi Carniche, in estensione verso la pianura e la costa, con maggiore intensità sul confine veneto.

