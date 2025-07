Maltempo Genova: forte temporale, grandine e centinaia di fulmini. Allerta della Protezione Civile | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un violento temporale sta colpendo Genova con piogge torrenziali, grandinate e un numero impressionante di fulminazioni che stanno illuminando il cielo sopra la città. La Protezione Civile ha diffuso un avviso urgente per l’innalzamento dei rii Fegino, Cantarena, Ruscarolo e Molinassi, invitando la popolazione alla massima prudenza. Secondo le rilevazioni meteorologiche, le scariche elettriche registrate sopra Genova sono ormai centinaia. Il fenomeno è legato a una supercella che sta colpendo il capoluogo ligure.

Numerose segnalazioni giunte dai cittadini parlano di grandinate intense, con chicchi di ghiaccio di grandi dimensioni che hanno imbiancato strade e tetti. Le precipitazioni stanno causando riduzione della visibilità e rallentamenti alla circolazione in diverse zone.

