Maltempo, i forti temporali pomeridiani di oggi: nubifragi nelle Marche, bombe d’acqua in Sicilia | LIVE

Il primo weekend di luglio inizia sull’Italia con un venerdì pomeriggio caratterizzato da forti temporali pomeridiani. Attenzione a Verona, dove sta arrivando un cumulonembo molto cattivo da ovest, ma anche sull’Appennino tosco/emiliano abbiamo forti temporali che stanno provocando nubifragi al confine tra Liguria, Emilia e Toscana. Violenti nubifragi hanno colpito tutto l’entroterra marchigiano con un vero e proprio diluvio a San Severino Marche, mentre più a Sud spiccano i temporali in Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata: notevoli i 19mm di pioggia caduti a Campobasso.

Forti temporali anche in Calabria, Sicilia e Sardegna, ben visibili dall’ultimo aggiornamento del satellite meteo animato:

In Sicilia si sono verificate bombe d’acqua nelle zone interne dell’isola: colpita in pieno Caltanissetta, ma soprattutto tante altre località minori. Attenzione al temporale ancora in corso nel siracusano, sugli Iblei.

Forti piogge anche in Calabria, dove nel primo pomeriggio ha diluviato sulle Serre, in Aspromonte e in alcune zone della Sila:

Il maltempo continuerà anche nel weekend al Centro/Sud, sempre sotto forma di forti temporali pomeridiani che interesseranno in modo crescente (per intensità ed estensione) tutto il territorio e in modo particolare Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre al Nord si scateneranno forti temporali che non saranno più soltanto pomeridiani ma già sabato dilagheranno in pianura Padana sin dalle ore mattutine. Il ciclone in arrivo, poi, si estenderà al Centro/Sud tra lunedì 7 e martedì 8, mandando l’estate in crisi anche nel cuore del Mediterraneo. I dettagli nel video:

