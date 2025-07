Maltempo in Toscana, trombe marine avvistate a Marina di Carrara

MeteoWeb

Giornata all’insegna dell’instabilità in Toscana: segnalata la formazione di trombe marine al largo di Marina di Carrara. I vortici, ben visibili dal litorale, non hanno provocato danni a terra. Le trombe marine (o waterspout in inglese) sono colonne d’aria e acqua in rapida rotazione che si formano sopra superfici acquatiche, solitamente durante fasi di instabilità. Sebbene siano spettacolari da osservare, possono risultare pericolose per imbarcazioni e strutture costiere se raggiungono la terraferma.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

