Il maltempo infierisce sul Veneto: esonda il Meschio, numerosi interventi nella Marca

Un’ondata di maltempo ha colpito duramente il Veneto nelle scorse ore, in particolare la zona Nord della Marca, dove si registrano decine di interventi da parte dei Vigili del Fuoco. A Vittorio Veneto il fiume Meschio è esondato, provocando allagamenti in garage, scantinati e causando la caduta o l’instabilità di diversi alberi. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta arancione e mantiene lo stato di preallarme, monitorando costantemente la situazione.

Un intenso temporale si è sviluppato sulle zone pedemontane tra Bassano e Asolo e si è poi spostato verso Nord/Est. I fenomeni più significativi sono stati registrati nel tardo pomeriggio di domenica 6 luglio, con precipitazioni particolarmente intense tra le Prealpi e le zone pedemontane delle province di Vicenza, Belluno e Treviso. A Cansiglio – Tramedere sono caduti 104 mm di pioggia in sole 3 ore, mentre a Vittorio Veneto si sono raggiunti i 96 mm nello stesso arco temporale.

