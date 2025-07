Maltempo Lazio: nubifragio a Sora, città in ginocchio tra allagamenti, auto intrappolate e strade come torrenti

MeteoWeb

Un violento nubifragio ha colpito in serata la città di Sora, in provincia di Frosinone, provocando gravi disagi alla circolazione e numerosi allagamenti in diverse zone del centro e delle periferie. In pochi minuti, i Vigili del Fuoco hanno ricevuto decine di telefonate al numero di emergenza: cittadini intrappolati in auto, scantinati allagati, strade trasformate in torrenti e viabilità in tilt. Le criticità maggiori si sono registrate nelle aree a valle e in prossimità dei corsi d’acqua, dove l’acqua ha rapidamente superato i livelli di guardia, ma anche diverse zone agricole sono finite sott’acqua, con danni ancora da quantificare. La pioggia, caduta in modo particolarmente intenso e concentrato – una vera e propria bomba d’acqua – ha messo in ginocchio in pochi minuti l’intero tessuto urbano.

Il sindaco di Sora, Luca Di Stefano, ha attivato immediatamente il Centro Operativo Comunale (Coc) per coordinare gli interventi e monitorare l’evolversi della situazione. Le squadre della Protezione Civile e gli operai comunali sono al lavoro per liberare tombini ostruiti e ripristinare la circolazione nelle aree più colpite.

