Maltempo Lecco, frana a Cesana Brianza

Frana a Cesana Brianza, in provincia di Lecco. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e garantire la sicurezza della popolazione. Al momento non risultano coinvolte persone. L’intervento è stato condotto con l’impiego della prima partenza a bordo di un’autopompa da Lecco e con la presenza del funzionario dei vigili del fuoco. Nel pomeriggio è prevista la valutazione della situazione dall’alto grazie all’ausilio di un elicottero, così da acquisire ulteriori informazioni sulla stabilità del terreno. Sul posto anche il sindaco e un geologo.

