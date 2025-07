Maltempo Liguria, allerta gialla Arpal: rischio piogge intense, grandine e vento forte, ecco quando

MeteoWeb

Arpal emette allerta gialla per temporali sulle zone di centro e levante (zone B, C, E) dalle 8 alle 23:59 di domani e sui versanti padani di ponente D dalle 17 alle 23.59 di domani, domenica 6 luglio. Nel corso della giornata di domani, domenica 6 luglio, si attende il transito sul nord Italia di un sistema frontale in arrivo dalla Francia che determinerà forti temporali soprattutto in Pianura Padana. Sulla Liguria lo scenario appare ancora caratterizzato da molta incertezza ma è evidente la disponibilità di una grande quantità di energia in atmosfera, causata dalle elevate temperatura sia dell’aria che del mare degli ultimi giorni oltre che dagli elevati tassi di umidità. Qualora le condizioni fossero favorevoli allo sviluppo di fenomeni temporaleschi, si attendono pertanto piogge intense, con la possibilità di locali episodi grandinigeni e forti raffiche di vento.

A partire dalla serata di domani è atteso il passaggio del fronte vero e proprio che porterà precipitazioni più diffuse con la possibilità di temporali forti anche su D e parzialmente su A. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi già nella notte successiva. Per lunedì è attesa una mareggiata che favorirà un rimescolamento delle acque marine, con un calo delle temperature sui livelli più superficiali. Il fronte sarà seguito da un calo termico che contribuirà ad attenuare il disagio per caldo registrato nei giorni scorsi.

Nella serata di lunedì è atteso il passaggio di un secondo sistema frontale i cui effetti che saranno meglio valutati nei prossimi aggiornamenti.





