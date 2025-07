Maltempo Liguria, piogge torrenziali e freddo autunnale nel Savonese: 130mm a Savona, spiagge deserte | VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito il Savonese oggi, scaricando piogge torrenziali su quest’area della Liguria. Segnaliamo, infatti, 129mm di pioggia caduti a Savona Zinola, 61mm a Varigotti, 59mm ad Albissola Marina, 37mm ad Albisola Superiore, 30mm a Celle Ligure. È il terzo weekend di luglio consecutivo rovinato dal maltempo in Liguria, con spiagge deserte e un anomalo freddo autunnale, con le temperature che in pieno giorno rimangono sui +24-26°C in tutto il Savonese. Segnaliamo +24°C a Varigotti, Pietra Ligure, Loano, Vado Ligure, Borghetto, +25°C ad Albenga, +26°C a Savona.

Oggi in Liguria permangono condizioni instabili con una bassa probabilità di temporali forti, ma meno strutturati di quanto successo qualche ora fa, rileva Arpal, che per la giornata di domani, lunedì 21 luglio, ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali.

