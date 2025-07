Maltempo Liguria: rientrata l’emergenza nello Spezzino, danni a Lerici

MeteoWeb

Rientrata l’emergenza maltempo nella provincia di La Spezia, dopo le forti piogge che hanno colpito Lerici e San Terenzo nella notte tra domenica e lunedì. I vigili del fuoco hanno bonificato la zona colpita dal nubifragio e non si registrano al momento particolari criticità. Ieri, a fare il punto della situazione era stato il vicesindaco di Lerici Marco Russo che aveva riportato ben 65 millimetri di pioggia caduti tra le 4 e le 5 del 28 luglio, con conseguente blackout che ha fatto interrompere la fornitura di energia elettrica. “L’elevata portata dei canali – aveva scritto il vicesindaco sulla propria pagina Facebook – ha provocato allagamenti che hanno inevitabilmente interessato le strade, i fondi commerciali, garage e androni d’ingresso dei palazzi. La situazione è stata aggravata dalla mancanza di elettricità e ha messo fuori servizio gran parte delle pompe di svuotamento dei fondi. Ci sono danni principalmente alle attività commerciali e nelle prossime ore provvederemo allo smaltimento dei prodotti danneggiati e dei materiali di risulta“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

