Maltempo Liguria, temporale autorigenerante sul Ponente: accumuli di oltre 100mm e grandine

Un intenso temporale autorigenerante è in atto sul Savonese e sull’Imperiese, in Liguria, scaricando ingenti quantità di pioggia. A Pieve di Teco sono caduti 54,4mm di pioggia in un’ora e 83mm complessivi finora. Segnaliamo accumuli di 116mm a Pornassio, 56mm a Triora. Segnalate anche grandinate ad Albenga e Alassio, dove sono caduti 30mm di pioggia finora. In questi minuti il sistema temporalesco continua a rigenerarsi sulle Alpi Marittime.

