Maltempo Liguria, temporale autorigenerante su Sestri Levante: forti piogge e grandine | VIDEO

Questa domenica di forte maltempo al Nord Italia inizia con un temporale V-Shaped in atto in Liguria, in particolare su Sestri Levante, nel Genovese. Segnalate forti precipitazioni e grandinate di piccole dimensioni in zona. Il temporale insiste su Sestri Levante e Moneglia ormai da più di 3 ore. A Sestri Levante, sono già caduti 42mm di pioggia in 3 ore. Le fulminazioni sono oltre 20mila in zona. Al momento non si segnalano disagi nella zona.

Maltempo Liguria, le immagini del temporale autorigenerante su Sestri Levante

